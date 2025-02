Protocollo Italia-Albania: la Commissione Ue vigila sull'attuazione

L'attuazione del protocollo Italia-Albania "non deve compromettere il sistema europeo comune di asilo o incidere negativamente sulle norme comuni dell'Ue. Deve essere complementare alle vie di accesso all'asilo esistenti e non può frapporsi a finalità e obiettivi del diritto Ue in quest'ambito, né ledere i diritti e le garanzie che gli Stati membri devono concedere alle persone che si trovano in queste situazioni". Lo scrive il commissario agli Interni, Magnus Brunner rispondendo ad un interrogazione degli eurodeputati del Pd, Avd e M5s. "La Commissione - spiega - continuerà a seguire da vicino l'attuazione del protocollo".