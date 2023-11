Protocollo Italia-Albania in 14 articoli, in vigore 5 anni

Un documento di 9 pagine, 14 articoli in tutto, che resterà in vigore "per 5 anni", rinnovabili di altri 5 "salvo che una delle parti avvisi entro 6 mesi dalla scadenza" l'intenzione di non rinnovarlo. E' il protocollo Italia-Albania sulla gestione dei migranti siglato ieri dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il primo ministro albanese Edi Rama che l'Ansa ha potuto visionare. L'Italia si impegna a restituire "le aree" dedicate ai centri per i migranti a chiusura del protocollo.