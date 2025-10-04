Protezione civile Gaza,'attacchi nonostante appello Trump'

L'agenzia di protezione civile di Gaza ha dichiarato che Israele nella notte ha effettuato decine di attacchi aerei e bombardamenti di artiglieria su Gaza City, nonostante l'appello del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a porre fine ai bombardamenti dopo che Hamas ha accettato un accordo di cessate il fuoco.

"È stata una notte molto violenta, durante la quale (l'esercito israeliano) ha effettuato decine di attacchi aerei e bombardamenti di artiglieria su Gaza City e altre aree della Striscia, nonostante l'appello del presidente Trump a fermare i bombardamenti", ha dichiarato all'Afp il portavoce della protezione civile Mahmud Bassal. Bassal, la cui agenzia è una forza di soccorso che opera sotto l'autorità di Hamas, ha aggiunto che 20 case sono state distrutte nei bombardamenti notturni. (ANSA-AFP).