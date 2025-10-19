Domenica 19 Ottobre 2025

Una manovra per la stabilità

Raffaele Marmo
Una manovra per la stabilità
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Btp ValoreRapina LouvreIncidente AsiagoPensioniIsraele-HamasSinner Alcaraz
Acquista il giornale
Ultima oraProtezione civile Gaza, 'almeno 11 morti nei raid Idf'
19 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Protezione civile Gaza, 'almeno 11 morti nei raid Idf'

Protezione civile Gaza, 'almeno 11 morti nei raid Idf'

'Sei uccisi in un attacco su un gruppo di civili nel nord'

'Sei uccisi in un attacco su un gruppo di civili nel nord'

'Sei uccisi in un attacco su un gruppo di civili nel nord'

L'agenzia di protezione civile di Gaza ha dichiarato che una serie di attacchi aerei israeliani ha ucciso almeno 11 persone in tutto il territorio, mentre Israele e Hamas si accusano reciprocamente di violare il cessate il fuoco. Mahmud Bassal, portavoce dell'agenzia che opera come servizio di soccorso sotto l'autorità di Hamas, ha affermato che sei delle vittime sono state uccise quando un attacco israeliano ha preso di mira un "gruppo di civili" nel nord di Gaza.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaHamas