Protezione civile Gaza, 57 uccisi nei raid Idf dall'alba

L'agenzia di protezione civile di Gaza ha dichiarato che i bombardamenti israeliani hanno ucciso almeno 57 persone dall'alba, nonostante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia esortato Israele a cessare i suoi attacchi sul territorio.

"Il bilancio delle vittime dei bombardamenti israeliani in corso dall'alba di oggi è di 57, di cui 40 nella sola Gaza City", ha dichiarato all'Afp Mahmud Bassal, portavoce dell'agenzia sotto l'autorità di Hamas.

Le restrizioni ai media a Gaza e le difficoltà di accesso a molte aree impediscono all'Afp di verificare in modo indipendente i numeri dell'agenzia di protezione civile o dell'Idf. (ANSA-AFP).