4 ott 2025
4 ott 2025
  Protezione civile Gaza, 57 uccisi nei raid Idf dall'alba

Protezione civile Gaza, 57 uccisi nei raid Idf dall'alba

'40 nella sola Gaza City'

L'agenzia di protezione civile di Gaza ha dichiarato che i bombardamenti israeliani hanno ucciso almeno 57 persone dall'alba, nonostante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia esortato Israele a cessare i suoi attacchi sul territorio.

"Il bilancio delle vittime dei bombardamenti israeliani in corso dall'alba di oggi è di 57, di cui 40 nella sola Gaza City", ha dichiarato all'Afp Mahmud Bassal, portavoce dell'agenzia sotto l'autorità di Hamas.

Le restrizioni ai media a Gaza e le difficoltà di accesso a molte aree impediscono all'Afp di verificare in modo indipendente i numeri dell'agenzia di protezione civile o dell'Idf. (ANSA-AFP).

