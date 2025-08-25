Lunedì 25 Agosto 2025

Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Il rompicapo del centrodestra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Maltempo uragano ErinGiornalisti uccisi GazaUcraina RussiaMorto Roseto AbruzziPensioni oggiVanessa Zeneli
Acquista il giornale
Ultima oraProtezione civile Gaza, 5 reporter uccisi in raid ospedale
25 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Protezione civile Gaza, 5 reporter uccisi in raid ospedale

Protezione civile Gaza, 5 reporter uccisi in raid ospedale

Il quinto è Ahmed Abu Aziz

Il quinto è Ahmed Abu Aziz

Il quinto è Ahmed Abu Aziz

La protezione civile di Gaza ha dichiarato che sono cinque i giornalisti tra le almeno 20 persone uccise negli attacchi israeliani che hanno colpito l'ospedale Nasser nel sud di Gaza. Il portavoce dell'agenzia, Mahmud Bassal, ha dichiarato che "il bilancio finora è di 20 martiri, tra cui cinque giornalisti e un membro della Protezione civile". Secondo gli osservatori dei media, circa 200 giornalisti sono stati uccisi in quasi due anni di guerra tra Israele e Hamas. Secondo Sky News, il quinto reporter ucciso è Ahmed Abu Aziz, morto a causa delle ferite riportate dopo i raid.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraGaza