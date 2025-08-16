Protezione civile Gaza, '22 morti dall'alba nella Striscia'

La protezione civile di Gaza ha riferito che gli attacchi israeliani hanno ucciso dall'alba di oggi almeno 22 persone, aggiungendo che bombardamenti particolarmente intensi hanno colpito il quartiere di Zeitun a Gaza City.

Il portavoce della protezione civile di Gaza, sotto il controllo di Hamas, ha affermato che le condizioni nel quartiere di Zeitun stanno rapidamente peggiorando, con i residenti che non riescono ad accedere a cibo e acqua a causa dei continui raid israeliani. Nella zona si stima che risiedano attualmente circa 50.000 persone.

Negli ultimi giorni, i residenti di Gaza City hanno riferito all'Afp di attacchi aerei sempre più frequenti contro aree residenziali.