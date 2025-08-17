Domenica 17 Agosto 2025

Protezione civile di Gaza, 'almeno 18 uccisi dall'alba di oggi'

Sette persone colpite mentre cercavano aiuti umanitari

E' di almeno 18 morti il bilancio dei raid israeliani a Gaza oggi: lo riferisce la Protezione civile della Striscia, precisando che 7 persone sono state uccise mentre cercavano di ottenere aiuti umanitari. Altre 7 persone sono morte nel raid contro un ospedale a Gaza City. Quattro civili sono stati uccisi e altri feriti in un attacco aereo israeliano contro una tenda che ospitava sfollati vicino alle torri di Taiba, a ovest di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale.

