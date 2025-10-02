Giovedì 2 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Flotilla ultime notizieProteste FlotillaAereo militare caduto4 ottobre Festa NazionaleSciopero treni
Acquista il giornale
Ultima oraProteste in Marocco, 2 morti in scontri con polizia
2 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Proteste in Marocco, 2 morti in scontri con polizia

Proteste in Marocco, 2 morti in scontri con polizia

Assalto al commissariato vicino Agadir

Assalto al commissariato vicino Agadir

Assalto al commissariato vicino Agadir

Notte di scontri in tutto il Marocco, due morti a Inezgane, nella provincia di Agadir. La tragedia si è consumata al quinto giorno consecutivo di guerriglia urbana, nata inizialmente come protesta pacifica guidata dai giovani di GenZ 212.

A Salé, vicino a Rabat, i manifestanti hanno dato fuoco ad attività commerciali, tra cui una filiale bancaria, mentre altri, a Ksar el Kebir, sempre sulla costa atlantica, hanno lanciato pietre contro i veicoli delle forze dell'ordine. La situazione è precipitata a Inezgane, nella zona di Souss Massa, il collegio elettorale del primo ministro Aziz Akhannouch.

I video diffusi sui social mostrano l'escalation delle rivolta e degli atti vandalici, culminati in un tentativo di irruzione in un commissariato della gendarmeria reale di El Khaleaa. Due ragazzi sono rimasti uccisi e si contano alcuni feriti.

Secondo una comunicato della gendarmeria, diffuso questa notte, un folto gruppo di giovani ha cercato di assaltare l'edificio e sequestrare munizioni e armi da fuoco. Le forze di sicurezza hanno dichiarato di aver inizialmente risposto con gas lacrimogeni, ma di essere stati infine costretti a usare proiettili veri per autodifesa, uccidendo due persone e ferendone altre.

Nel mirino dei giovani c'è il governo, accusato di non aver mantenuto le promesse, tra cui quella di affrontare temi quali la disoccupazione e le crisi che si sono aggravate nei settori della sanità e dell'educazione.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ViolenzaProtesta