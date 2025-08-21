Giovedì 21 Agosto 2025

La paura di (stra)vincere

Giorgio Caccamo
La paura di (stra)vincere
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ucraino arrestato RiminiUcraina RussiaIsraele GazaPensione a 64 anniPippo Baudo figli
Acquista il giornale
Ultima oraProteste dei dipendenti Microsoft su legami con Idf, 18 arresti
21 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Proteste dei dipendenti Microsoft su legami con Idf, 18 arresti

Proteste dei dipendenti Microsoft su legami con Idf, 18 arresti

Polizia: 'Manifestanti aggressivi, hanno opposto resistenza'

Polizia: 'Manifestanti aggressivi, hanno opposto resistenza'

Polizia: 'Manifestanti aggressivi, hanno opposto resistenza'

Almeno 18 dipendenti Microsoft sono stati arrestati ieri durante le proteste nel campus di Redmond (Washington), sede del colosso tecnologico, per chiedere alla società di interrompere immediatamente i suoi rapporti commerciali con Israele: intanto la Microsoft ha promesso una revisione "urgente" dell'uso della sua tecnologia da parte dell'esercito israeliano.

Gli arresti, riportano i media internazionali, sono giunti durante il secondo giorno di proteste. Secondo la polizia, ieri i manifestanti "hanno opposto resistenza e sono diventati aggressivi", a differenza di martedì, quando tutto si era svolto in modo pacifico.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ProtestaMicrosoft