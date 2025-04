Massiccia mobilitazione anti-Trump negli Stati Uniti dove oggi sono previste manifestazioni in tutti i 50 stati e a Washington DC per quella che, secondo gli organizzatori, potrebbe essere la giornata di protesta più significativa da quando Donald Trump ha iniziato il suo secondo mandato da presidente. Sono previste proteste anche a Londra e in altre città canadesi ed europee, sottolinea la Bbc.