Toghe e politica, alta tensione

Bruno Vespa
Toghe e politica, alta tensione
10 ago 2025
Protesta pro Palestine Action in Gb, salgono a 466 gli arresti

Lo ha annunciato la polizia londinese

Un totale di 466 sostenitori dell'organizzazione Palestine Action sono stati arrestati ieri a Londra durante una protesta a sostegno della rete filo-palestinese, vietata all'inizio di luglio e definita "organizzazione terroristica". Lo ha annunciato la polizia londinese. Gli arresti - si tratta del numero più alto in una singola protesta nella capitale britannica - sono stati effettuati per il "sostegno ad un'organizzazione vietata". La polizia ha dichiarato di aver arrestato, o di essere "in procinto di farlo", tutti coloro che hanno esibito il cartello con la scritta "Mi oppongo al genocidio, sostengo Palestine Action".

