Mattia mantiene le promesse
Mattia mantiene le promesse
18 set 2025
Protesta Pro Pal interrompe Consiglio comunale Milano

Bandiere palestinesi e grida, 'stop gemellaggio con Tel Aviv'

È scoppiata la protesta pro Palestina nell'aula del Consiglio comunale di Milano dove, alcuni attivisti pro Pal seduti nel pubblico, hanno interrotto la seduta al grido di 'Palestina libera' e 'Stop genocidio', mostrando bandiere palestinesi. I manifestanti, un piccolo gruppo, hanno urlato all'aula di "interrompere i rapporti con la città di Tel Aviv perché è una vergogna - hanno scandito -, alcuni Comuni lo hanno già fatto, dovete vergognarvi. Siete complici del genocidio".

