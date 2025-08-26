Domenica 24 Agosto 2025

Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Il rompicapo del centrodestra
Ultima oraProtesta per ostaggi Gaza, bloccata l'autostrada a Tel Aviv
26 ago 2025
Protesta per ostaggi Gaza, bloccata l'autostrada a Tel Aviv

Giornata di manifestazioni in tutta Israele

Giornata di manifestazioni in tutta Israele

Giornata di manifestazioni in tutta Israele

Con il blocco del traffico in direzione sud sull'autostrada Ayalon di Tel Aviv, è iniziata una giornata di intense proteste in tutta Israele a sostegno di un accordo per il recupero degli ostaggi e la fine dei combattimenti a Gaza. Lo riporta il The Times of Israel, aggiungendo che "la giornata di mobilitazione, annunciata dall'Hostages and Missing Families Forum, è iniziata alle 6:29 del mattino, l'ora in cui Hamas ha lanciato il suo attacco il 7 ottobre 2023, con i manifestanti che hanno srotolato bandiere israeliane fuori dall'ambasciata statunitense a Tel Aviv" e poi "alle 7 del mattino sono iniziate le proteste nei principali incroci stradali del Paese". Per tutta la giornata sono previste manifestazioni a Tel Aviv e dalle 14 si terranno marce in tutto il paese. La giornata culminerà in serata con una grande marcia dalla stazione ferroviaria Savidor di Tel Aviv a Piazza degli Ostaggi, dove avrà luogo la protesta finale.

