Protesta Pd-Avs-M5s, occupato emiciclo e banchi governo

Le opposizioni - Pd, M5s, Avs - hanno chiesto a inizio seduta la convocazione urgente di una Capigruppo della Camera per discutere di quanto avvenuto questa notte con gli attacchi israeliani alla Flotilla. Decisa la protesta dei 5 stelle che con Ascari prima e Ricciardi dopo hanno annunciato che avrebbero bloccato "con ogni mezzo" i lavori parlamentari sia in Aula che nelle Commissioni.

Il presidente di turno, Giorgio Mulè, ha riferito di aver avuto disponibilità da parte del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ad anticipare la capigruppo già convocata per questo pomeriggio, al termine dei lavori mattutini dell'Aula.

Alcuni deputati delle opposizioni hanno comunque occupato l'emiciclo e i banchi del governo in segno di protesta con la promessa reiterata dei 5 stelle che andranno avanti finchè il governo non si presenterà a riferire.

"Non possiamo continuare i lavori in questa situazione. E' complicato. Avs chiede che venga convocata subito la capigruppo per verificare la disponibilità del ministro Crosetto e del governo di venire in Aula prima che la situazione diventi drammatica", ha detto Luana Zanella parlando a nome di Avs.

La capogruppo dem Chiara Braga si è quindi unita alla richiesta: "serve un momento di assunzione di responsabilità del parlamento perchè quello che è avvenuto è un attacco all'Italia" e "non possiamo essere silenti".

Dalle parole, poi, si è passati ai fatti e i deputati e le deputate di Avs insieme alle altre opposizioni hanno occupato i banchi del governo tornando a chiedere "la convocazione della conferenza dei capigruppo, iniziative immediate del ministro Crosetto a difesa della Flotilla sotto attacco dei droni israeliani e le comunicazioni di Giorgia Meloni".