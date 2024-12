Protesta in Aula: seduta della Camera sospesa per assenza del governo

In un Aula semideserta è iniziata poco dopo le otto la seduta della Camera con all'ordine del giorno la legge di bilancio. I deputati di Avs, Marco Grimaldi, e di +E, Benedetto Della Vedova hanno protestato per l'assenza del governo in Aula e chiesto la sospensione della seduta. "Ma si rende conto della gravità istituzionale di quei banchi vuoti? Ci avete costretto a venire alle 8 di mattina e ora scopriamo che mancano i soldi per le sveglie? Il presidente della Camera convochi la prima ministra per questa sciatteria istituzionale", ha detto Grimaldi. Della Vedova si è unito alla richiesta definendo la circostanza "inqualificabile e gravissima". Il presidente di turno Fabio Rampelli ha quindi sospeso temporaneamente la seduta "per l'assenza del governo".