Protesta dell'opposizione israeliana alla Knesset: tende e uffici improvvisati

I parlamentari dell'opposizione israeliana hanno allestito degli 'uffici' improvvisati in tende lungo la strada che porta alla Knesset, a Gerusalemme, dove è in corso una grande manifestazione. La protesta mentre i legislatori discutono un controverso disegno di legge che aumenterebbe notevolmente il controllo politico sul processo di nomina dei giudici. In un post su X, il parlamentare democratico Gilad Kariv scrive: "Ho aperto il mio ufficio fuori dalla Knesset con i miei colleghi e parlamentari, per stare spalla a spalla con i manifestanti e trasmettere un messaggio chiaro, poiché la casa del popolo non rappresenta più il popolo"