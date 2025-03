Protesta dei lavoratori alla Portovesme srl: sospesa la produzione di zinco

Prosegue a oltranza la protesta, davanti ai cancelli dello stabilimento, dei lavoratori della Portovesme srl - di proprietà del gruppo Glencore - l'azienda che ha fermato a dicembre la produzione dello zinco lasciando in attività solo la lavorazione dei fumi di acciaierie. Ma anche questa attività da domani mattina verrà sospesa. Lo ha annunciato ai sindacati la stessa azienda, motivando la decisione a causa dei blocchi operati dai manifestanti che hanno rallentato o bloccato del tutto l'attività.

Da domani alle 10 si fermeranno i forni Waelz, il che significa la fermata totale delle attività "conseguenza di un'azione sconsiderata e priva di obiettivi condivisi - sottolinea la Rsu della fabbrica - e determina una situazione preoccupante sotto tutti i punti di vista. Per questo motivo convochiamo tutti i lavoratori per un'assemblea straordinaria giovedì 6 marzo alle ore 8 nella sala assemblee della Portovesme srl".

Nella comunicazione inviata dall'azienda ai sindacati, ma anche al prefetto di Cagliari e all'associazione Industriali, viene spiegato che due mezzi per evacuare le scorie presenti nello stabilimento sono stati fatti uscire dopo un giorno, al termine dell'assemblea, ma successivamente altri mezzi che trasportavano materiali necessari alle attività produttive sono stati bloccati. Una situazione - evidenzia la Portovesme srl - che non consente di proseguire in piena sicurezza l'attività nello stabilimento.