Protesta degli studenti a Istanbul contro l'arresto del sindaco Imamoglu

Centinaia di studenti dell'Università di Istanbul hanno marciato per protestare contro l'arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, in custodia da questa mattina, e durante la contestazione si sono verificati scontri con le forze dell'ordine in assetto anti sommossa. Vari media turchi hanno diffuso i filmati degli scontri durante la marcia all'interno dell'Università, dove gli studenti hanno contestato l'arresto del sindaco, accusato di corruzione, ma anche l'annullamento della laurea di Imamoglu, deciso ieri dall'ateneo, senza la quale non si può candidare.