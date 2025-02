Protesta all'Aja: attivisti imbrattano showroom Tesla con slogan antifascisti

Protesta all'Aja contro Elon Musk. Alcuni attivisti olandesi hanno imbrattato la facciata di uno showroom di Tesla con slogan antifascisti e svastiche, prendendo di mira il consigliere di Donald Trump. Lo riportano i media locali.

Un episodio simile si era verificato nei giorni scorsi in una fabbrica Tesla vicino a Berlino, dove era stato proiettato il braccio teso di Musk per denunciare il suo endorsement all'ultradestra di Alternative fuer Deutschland e il gesto fatto subito dopo il giuramento di Trump, interpretato da alcuni come un saluto nazista.