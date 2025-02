Protesta a Sofia: estremisti di destra attaccano Commissione UE contro l'Eurozona

Manifestanti di estrema destra scesi oggi in piazza a Sofida, su invito del partito anti-euro Revival (Vazrazhdane) contrario all'ingresso della Bulgaria nell'Eurozona e all'adozione dell'euro prevista per il 2026, hanno vandalizzato il palazzo della Commissione Ue, dando alle fiamme il portone di ingresso, lanciato delle uova e imbrattato i muri con della vernice. I dimostranti hanno anche dato fuoco ad una bandiera della Ue. La polizia è intervenuta per allontanare i manifestanti dall'edificio, mentre grazie all'intervento dei vigili del fuoco sono state domate le fiamme. I partecipanti all'azione di protesta hanno scandito gli slogan "Dimissioni" e "No all'euro". Lo riporta la stampa bulgara.