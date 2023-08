Prosegue lavoro su contratti Pa, già rinnovi per 2,5 milioni

Proseguirà dopo la pausa estiva il lavoro all'Aran per i rinnovi dei contratti del personale della pubblica amministrazione. Con novità e aumenti già arrivati per circa 2,5 milioni di travet. Il 5 settembre riprenderanno infatti le trattative per il contratto dell'area sanità (dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie). In tutto circa 135 mila dipendenti. Mentre l'11 settembre proseguiranno le trattative per il rinnovo del contratto dei dirigenti delle funzioni locali. All'appello mancano solo i dirigenti dell'area istruzione e ricerca e il contratto dei dipendenti della Presidenza del consiglio dei ministri. Per questi due mancano ancora gli atti di indirizzo necessari per avviare le trattative. "Abbiamo rinnovato i contratti per 2 milioni e mezzo di dipendenti pubblici. - spiega il presidente Aran, Antonio Naddeo - Questi contratti non rappresentano solamente un aggiornamento economico, ma in ognuno è stato rivisto l'ordinamento professionale di tutti i comparti, rendendolo più semplice e adattabile alle necessità di ogni singola amministrazione".