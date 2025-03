Proposta al Senato: ai figli solo il cognome della madre, l'iniziativa di Franceschini

Ai figli solo il cognome della madre. E' la proposta che l'ex ministro e senatore Pd Dario Franceschini presenterà al Senato. In base a quanto si apprende, Franceschini l'ha anticipata stamani all'assemblea del gruppo, che discuteva delle proposte di legge sul doppio cognome. "Anziché creare infiniti problemi con la gestione dei doppi cognomi o con la scelta tra quello del padre e quello della madre - è il ragionamento di Franceschini - dopo secoli in cui i figli hanno preso il cognome del padre, stabiliamo che dalla nuova legge prenderanno il solo cognome della madre. E' una cosa semplice ed anche un risarcimento per una ingiustizia secolare che ha avuto non solo un valore simbolico, ma è stata una delle fonti culturali e sociali delle disuguaglianze di genere".