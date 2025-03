Progetto agricolo in Venezuela: 180.000 ettari per il Movimento dei Senza Terra

Un progetto agricolo tra il governo di Nicolás Maduro e il Movimento dei Senza Terra del Brasile, l'Mst, occuperà 180.000 ettari dello stato di Bolívar, nel sud del Venezuela, invece dei 10.000 annunciati lo scorso settembre dallo stesso presidente venezuelano. "Giovedì (13 marzo) procederò a consegnare il 'conuco' (termine spagnolo che indica una porzione di terra che gli indios caraibici dedicavano al raccolto) più grande del paese, il progetto Patria Grande del Sud, con 180.000 ettari, al Movimento Senza Terra del Brasile, all'Unione Comunale e alle forze contadine del Venezuela", ha detto Maduro durante il suo programma settimanale "Con Maduro+" trasmesso dalla televisione di stato Vtv e diffuso su Youtube. Il governo di Maduro promuove il conuco, il sistema di produzione per il sostentamento familiare di origine indigena che combina vari coltivazioni su piccola scala. L'Mst, fondato nel 1984 e che unisce oltre 470.000 famiglie, gestisce 185 cooperative e produce vari generi alimentari, mentre lotta da oltre 40 anni per una vasta riforma agraria in Brasile. Il progetto in Venezuela era stato annunciato lo scorso settembre "per promuovere il settore produttivo nel paese e rafforzare la sovranità alimentare", è ubicato a La Vergareña, nello stato di Bolívar, e "si sviluppa in collaborazione con i movimenti contadini e indigeni, i 'comuneros' (i membri del movimento sociale Unione Comunale) e gli enti ufficiali incaricati", secondo quanto riferisce la statale Agencia Venezolana de Noticias, l'Avn.