Produzione Ilva, sostenibilità negli ultimi anni di Urso

Negli ultimi anni difficili, la produzione di Ilva si è attestata ben al di sotto dei livelli storici e indispensabili per la sostenibilità occupazionale e di mercato. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha affermato questo in audizione alla Camera sulle prospettive industriali del sito siderurgico di Taranto. Urso ha garantito che l'impegno del governo è quello di evitare, ad ogni costo, la chiusura dello stabilimento o, per inerzia, la liquidazione dell'azienda. Mentre si percorre questa strada, ha spiegato Urso, è necessario garantire agli impianti la tutela della sicurezza sul lavoro, il raggiungimento dei livelli di produzione necessari, a partire dagli investimenti che non possono più essere rinviati, nonché il prolungamento di tutti gli strumenti sociali necessari per gestire questa fase di transizione. Il governo, ha aggiunto Urso, ha messo in campo l'impegno sin dall'inizio della legislatura, consapevole dell'importanza strategica del sito siderurgico di Taranto nel quadro della produzione siderurgica italiana, impegnandosi anche sugli altri tre asset descritti, il polo di Piombino e quello di Terni.