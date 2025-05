Produzione di acciaio in Italia: crescita del 6,1% ad aprile, trainata dai laminati piani

Produzione di acciaio in crescita del 6,1% a 1,8 milioni di tonnellate in aprile in Italia. E' quanto rende noto Federacciai, l'a federazione aderente a Confindustria che raggruppa le imprese siderurgiche italiane. Il dato si allinea al rialzo del 6% registrato in marzo, mentre nel periodo gennaio-aprile le acciaierie nazionali hanno visto crescere la produzione del 3,8% a 7,3 milioni di tonnellate riportando la produzione sugli stessi livelli del 2023.

Secondo Federacciai sono cresciuti in particolare i laminati a caldo, con una produzione di laminati lunghi in crescita del 6,5% a 1,1 milioni di tonnellate, a fronte di un aumento dell'1,2% segnato in marzo.

In maggior crescita i laminati piani (+13,3% a 817mila tonnellate), che hanno replicato la corsa registrata in marzo (+13,6%), cumulando da inizio anno un incremento del 10,5% a 3,3 milioni di tonnellate.