Procuratrice Parigi, 'non ancora recuperati gioielli del Louvre'

"I gioielli rubati non sono ancora nelle nostre mani, ma ho ancora la speranza di recuperarli e di poterli restituire al museo del Louvre e alla nazione". Lo ha detto la procuratrice della Repubblica di Parigi, Laure Beccuau. "Si tratta, ovviamente - ha sottolineato - "di gioielli invendibili" e "chiunque li acquistasse si renderebbe colpevole del reato di ricettazione".

"Non escludiamo la possibilità" di un gruppo molto più ampio di 4 persone, agli ordini di un committente: ha aggiunto Beccuau, precisando che i due fermati hanno "parzialmente confessato" il loro colpo.