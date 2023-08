Procuratore denuncia, Trump potrebbe intimidire testimoni

Il procuratore speciale degli Usa, Jack Smith, nella tarda serata di ieri ha denunciato un minaccioso post di Donald Trump avvertendo che rischia di intimidire i testimoni o il grand giurì. Nella frase in questione, pubblicata sul social media Truth il giorno dopo la comparizione in tribunale per l'incriminazione sull'assalto a Capitol Hill, l'ex presidente americano dichiara: "Se tu vai contro di me io ti vengo a cercare", a caratteri maiuscoli con tanto di punto esclamativo.