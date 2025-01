Procura di Roma attende informativa su amianto nella sede Rai di viale Mazzini

La Procura di Roma è in attesa di una informativa da parte della Asl Rm 1 in relazione al superamento dei livelli di amianto riscontrati nella sede della Rai di viale Mazzini dopo un guasto al sistema di condizionamento che ha causato un allagamento nel dicembre scorso. Sull'episodio è stato aperto un fascicolo di indagine a modello 45, ossia senza indagati o ipotesi di reato. Il 14 gennaio l'azienda aveva deciso di estendere "in via del tutto precauzionale e a maggior tutela dei dipendenti presenti nella sede dopo una comunicazione dell'Azienda sanitaria locale". A Piazzale Clodio è stato, quindi, acceso un faro per verificare eventuali profili penali e in particolare quelli relativi a lesioni a seguito di esposizione all'amianto e dell'antinfortunistica in caso di dipendenti ammalati.