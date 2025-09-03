Mercoledì 3 Settembre 2025

Ultima oraProcesso Grillo jr, udienza salta per lutto del giudice
3 set 2025
Processo Grillo jr, udienza salta per lutto del giudice

Un improvviso lutto che ha colpito il presidente del collegio Marco Cossu ha fatto saltare l'udienza di oggi nel processo a Tempio Pausania nei confronti di Ciro Grillo e di altri tre suoi amici genovesi, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta, accusati di violenza sessuale di gruppo. Oggi era attesa la sentenza. Dopo una breve discussione tra i componenti del collegio, il procuratore Gregorio Capasso e gli avvocati, l'udienza è stata rinviata al 22 settembre alle 10.30.

