Processo a Grillo jr, figlio presidente corte morto a Roma

Il figlio del presidente del Tribunale di Tempio Pausania, Marco Contu, che oggi avrebbe dovuto presiedere l'ultima udienza del processo a Grillo jr e altri tre per l'accusa di violenza sessuale, è morto ieri a Roma investito dalla metro. Il ragazzo, 22 anni, è deceduto dopo essere finito sulle rotaie della linea B. Tra le ipotesi della polizia che indaga sul decesso anche quella del gesto volontario. Proprio per questo grave lutto del presidente del Tribunale l'udienza è stata rinviata.