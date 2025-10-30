Giovedì 30 Ottobre 2025
David Allegranti
30 ott 2025
Primo trapianto al mondo di arteria polmonare

Al Sant'Andrea di Roma, sostituita per un cancro al polmone

Per la prima volta al mondo in un caso di tumore al polmone, all'Aou Sant'Andrea di Roma è stato eseguito un trapianto di un'arteria polmonare, in una paziente over 70 con una neoplasia infiltrante l'arteria polmonare associata all'asportazione dell'intero polmone di sinistra. L'intervento è avvenuto il 17 luglio scorso grazie alla intuizione di due giovani chirurghe toraciche, Cecilia Menna e Beatrice Trabalza Marinucci ed è stato eseguito da un team guidato Erino A. Rendina, Direttore della Chirurgia toracica del Sant'Andrea e preside della facoltà di Medicina e Psicologia di Sapienza. L'arteria era criopreservata a Barcellona.

