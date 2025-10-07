'Primo round negoziati Gaza chiude in un clima positivo'

Lunedì 6 Ottobre 2025

Una Flotilla al fianco di Kiev

Una Flotilla al fianco di Kiev
Media egiziani: 'Si riprende martedì, di nuovo mediatori-Hamas'

Il primo round di colloqui a Gaza tra Hamas e i mediatori in Egitto si è concluso "in un clima positivo": lo ha riferito Al-Qahera News, media collegato all'intelligence del Cairo. I colloqui proseguiranno martedì, sempre tra Hamas e i mediatori, a Sharm El-Sheikh, dove una delegazione israeliana è arrivata lunedì.

Si prevede che Israele e Hamas avvieranno colloqui indiretti sui dettagli di una proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per uno scambio di prigionieri e un cessate il fuoco a lungo termine.

