Primo caso di suicidio assistito in Toscana dopo la nuova legge regionale

Suicidio medicalmente assistito, primo caso in Toscana dopo l'approvazione a febbraio della legge regionale su tempi e modalità, redatta partendo dalla pdl 'Liberi subito' dell'associazione Coscioni e poi impugnata dal Governo. Ne dà notizia l'associazione Coscioni che in nota spiega che "il 17 maggio, in provincia di Siena, Daniele Pieroni, scrittore, ha potuto scegliere con lucidità e serenità di porre fine alla propria vita grazie alla sentenza 242/19 della" Consulta e alla legge" toscana. L'uomo era affetto dal 2008 dal morbo di Parkinson e, per "una grave disfagia, era costretto a vivere con la Peg in funzione per 21 ore al giorno".