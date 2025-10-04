Primi risultati elezioni in Repubblica Ceca, Babis in testa

Secondo i primi risultati dopo la chiusura dei seggi il partito Ano di Andrej Babis sarebbe al primo posto con il 38,46% dei voti, come ampiamente previsto dai sondaggi. Segue la coalizione Spolu (Insieme) con 19,32%, poi la formazione liberale Stan (11,74%), gli Automobilisti per se stessi (8,26%), il partito di estrema destra Spd con l'8,22%, i Pirati con il 6.7% e la coalizione Basta!, nella quale sono presenti anche i post comunisti, data al 4,69%.

Tuttavia, sono dati assolutamente provvisori: si tratta dei risultati di piccoli comuni ma a decidere le elezioni sono di norma le grandi città. L'affluenza alle urne sembra aver segnato un record: allo spoglio dei primi seggi arriva quasi al 74%. I seggi nella nella Repubblica Ceca si sono chiusi alle 14 i seggi elettorali e la prima notizia è quella dell'aumento dell'affluenza: secondo i primi dati si attesterebbe infatti intorno al 73,64%, in netto aumento rispetto al 2021 quando si fermò al 65,39%.