Primi 'blocchi' in Francia, 75 arresti a Parigi

Mercoledì 10 Settembre 2025
10 set 2025
Diversi blocchi già dal primo mattino sono stati registrati in Francia per la giornata di mobilitazione "Bloquons Tout". Nella maggior parte dei casi è intervenuta la polizia per farli sgombrare. Soltanto a Parigi e nella banlieue della capitale sono state arrestate 75 persone in seguito a tentativi di blocchi del Périphérique, la tangenziale parigina. Sono 80.000 i poliziotti schierati dal ministro dell'Interno Bruno Retailleau, 6.000 soltanto a Parigi per la giornata di mobilitazione organizzata sui social.

