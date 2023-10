Primario multato, scrive a Mattarella per Covid straordinario

L'Ispettorato del Lavoro ha inflitto una multa di 27.100 euro al Direttore del Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, Vito Procacci, per aver svolto, insieme al resto del personale, straordinari durante il periodo drammatico della pandemia Covid, andando oltre le ore di lavoro previste dalla legge. Amareggiato, Procacci ha scritto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per esprimere tutta la sua delusione e lo sgomento per il trattamento ricevuto da uno Stato che, fino a poco tempo fa, li definiva eroi. Nella lettera, Procacci ha ricordato come la sua struttura abbia salvato la vita a circa 8600 pazienti, di cui 1600 ventilati meccanicamente. Il verbale di sanzione amministrativa imputa ai sanitari di non aver rispettato i riposi prescritti e di aver lavorato più delle ore previste, un calcolo tecnicamente infondato. Procacci ha fatto opposizione, ma si sente profondamente ferito da un Paese che, dopo averlo insignito di un premio per aver fatto respirare la Gente di Puglia, lo chiama trasgressore in un verbale di sanzione amministrativa.