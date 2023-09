Prima visita di un ministro israeliano in Arabia Saudita

Per la prima volta, un Ministro israeliano è atterrato in Arabia Saudita. Si tratta di Haim Katz, Ministro del Turismo, che parteciperà a Riad ad un convegno dell'Organizzazione Mondiale del Turismo dell'ONU. Katz, che resterà in Arabia per due giorni, ha dichiarato che "il turismo è un ponte tra le nazioni. La cooperazione in questo campo ha la potenzialità di unire i cuori e di promuovere lo sviluppo economico". La visita si inserisce nel clima politico generale che vede la possibilità di un avvio della normalizzazione tra i due Paesi, su cui gli Stati Uniti stanno lavorando.