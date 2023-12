Prima neve stagionale a Pechino, problemi al traffico

La mattina di oggi a Pechino il traffico stradale ha accusato problemi a causa della prima neve caduta sulla città, che potrebbe essere seguita da altre precipitazioni. Secondo i dati forniti dal Servizio Meteorologico della Municipalità, dalla sera di domenica alle 8 locali (l'1 in Italia) si è depositato un manto bianco stimato in 5,8 millimetri, con un picco di 10,2 mm nel Distretto di Fangshan. I media statali hanno riferito che, a causa del brusco calo delle temperature iniziato già sabato, le strade si sono riempite di un pericoloso e sottile strato di ghiaccio, tanto da costringere la stazione meteorologica della città a emettere già domenica l'allerta gialla (il terzo di maggiore gravità su una scala di quattro colori), che resterà in vigore fino al primo pomeriggio, salvo ulteriori valutazioni.