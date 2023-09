Prima nave carica di grano parte da porto ucraino dopo stop a Mosca

Una nave da carico che trasportava grano ha lasciato per la prima volta il porto ucraino di Chornomorsk sul Mar Nero dopo la sospensione dell'accordo decisa da Mosca il 17 luglio scorso, come riportato dal Guardian. Il mese scorso, l'Ucraina ha annunciato un "corridoio umanitario" nel Mar Nero per aggirare il blocco imposto dopo che la Russia aveva abbandonato l'accordo che consentiva a Kiev di esportare cereali.