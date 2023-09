Prigozhin, Wagner torna al fronte in Ucraina in agosto

I combattenti Wagner riprenderanno le operazioni in prima linea in Ucraina in agosto, ha dichiarato il fondatore della milizia privata Yevgeny Prigozhin in un video ripreso dalla Cnn. "Ci stiamo riposando e preparando. Il 5 giugno siamo partiti (dal fronte in ucraina) e il 5 agosto Wagner riprendeà i combattimenti in Ucraina", ha detto Prigozhin parlando da Ulyanovsk, dove ieri si è fatto fotografare con Viktor Bout, il trafficante d'armi graziato da Biden in cambio di Brittney Griner. Prigozhin aveva detto in precedenza che la Wagner sarebbe stata sostituita dall'esercito russo a Bakhmut e si sarebbe trasferita lontano dal fronte.