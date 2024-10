Un nuovo passo in avanti per il prezzo dell'oro che aggiorna i suoi record: questa mattina il lingotto con consegna immediata passa di mano a 2.755 dollari l'oncia con un progresso dello 0,48%. Il prezzo dei contratti con scadenza a dicembre è a quota 2.768 dollari l'oncia, in progresso dello 0,44% sulla vigilia.