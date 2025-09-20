Prezzo gioielli in volo (+80%), crollano smartphone (-55%)

Prezzo dei gioielli in volo mentre crolla quello degli smartphone. Negli ultimi 6 anni i prezzi al dettaglio hanno registrato in Italia un vero e proprio tsunami, con i listini di alcuni beni e servizi che sono letteralmente schizzati alle stelle, mentre altri prodotti hanno registrato un sensibile deprezzamento. Alla base dei rincari che hanno colpito diversi comparti una serie di fattori, dal caro-energia ai conflitti bellici, passando da clima e crisi geopolitiche internazionali. I numeri arrivano dal Codacons che, sulla base dei dati Istat sull'inflazione, ha messo a confronto i listini al dettaglio del 2019 con quelli in vigore oggi nel nostro Paese.

Il settore che detiene il record dei rincari è quello della gioielleria, i cui prezzi in sei anni sono saliti del +80,1% - spiega l'associazione - La causa è da ricercarsi nell'esplosione delle quotazioni dell'oro, passate dai circa 1.500 dollari l'oncia dell'agosto 2019 ai 3.300 dollari dello scorso mese (+120%).

Il crollo dei listini più elevato si registra per telefoni cellulari e smartphone, i cui prezzi dal 2019 ad oggi scendono di quasi il -55%, seguiti dalla voce "altri supporti per la registrazione" (schede memoria), con un calo del -37,6%.