Prezzo del gas sotto 47 euro, domanda contenuta

I prezzi del gas naturale in Europa sono in calo per il secondo giorno di seguito. A Amsterdam, il mercato di riferimento, i Ttf scendono del 2,5% e si attestano ai minimi della giornata a 46,8 euro al megawattora. A influire sull'andamento generale ci sono le previsioni meteo miti ma ventose e la dissipazione dei timori che la guerra in Medio Oriente possa avere ripercussioni sui flussi globali. Inoltre, l'Europa si presenta in vista dell'inverno con stoccaggi pieni, mentre l'autunno mite non ha intaccato le scorte.