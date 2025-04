Prezzi delle uova alle stelle: Easter Egg Roll alla Casa Bianca sponsorizzato da Amazon e Meta

Con i prezzi delle uova alle stelle negli Stati Uniti quest'anno l'Easter Egg Roll alla Casa Bianca, la tradizionale caccia alle uova di Pasqua organizzata nella residenza presidenziale, sarà sponsorizzata dalle più importanti aziende del Paese tra cui Amazon, Meta e YouTube. Lo riporta The Hill. La compagnia di Jeff Bezos si è occupata dell'angolo lettura per gli ospiti, quella di Mark Zuckerberg presenterà un evento sull'intelligenza artificiale e Yotube allestirà il Bunny Hop Stage per scattare i selfie. Druante la kermesse, che si svolgerà lunedì sul south lawn della residenza, la first lady Melania Trump, l'attorney general Pam Bondi, la segretaria dell'Agricoltura Brooke Rollins, la segretaria del Lavoro Lori Chavez-DeRemer e la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt leggeranno un brano ai bambini presenti. Per sponsorizzare l'evento e avere il loro logo in bella vista le grandi corporations hanno donato tra i 75,000 e i 200,000 dollari. Nella lista degli sponsor ci sono anche la Borsa di New York, la Toy Association, l'International Fresh Produce Association e la National Confectioners Association.