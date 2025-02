Prezzi dei dolci di Carnevale in aumento: chiacchiere e tortelli più cari nel 2024

Aumentano i prezzi dei dolci tipici del Carnevale. Secondo un'indagine di Altroconsumo su 49 punti vendita tra panetterie, pasticcerie e supermercati a Roma e a Milano, le chiacchiere costano in media 28,80 euro al chilo, mentre i tortelli (o castagnole) circa 30 euro al chilo. Rispetto al 2024, le prime sono rincarate del 5% e i secondi del 7%.

Rivolgersi alla grande distribuzione è il modo più efficace per risparmiare, rileva l'associazione. Il prezzo delle chiacchiere nei supermercati o ipermercati è circa un terzo rispetto a quello nelle panetterie e un quarto nelle pasticcerie. In ogni tipo di punto vendita i prezzi sono abbastanza vari e la forchetta tra minimo e massimo è grande. Negli ipermercati e nei supermercati per le chiacchiere si può spendere da 6,36 euro al chilo fino a 12,76 euro al chilo. In panetteria i prezzi vanno da 13 euro al chilo a 55 euro al chilo, mentre nelle pasticcerie i prezzi variano dai 20 ai 60 euro al chilo.

Per i tortelli, invece, il prezzo in grande distribuzione è circa la metà rispetto al prezzo in panetterie e pasticcerie. A seconda del punto vendita si può spendere da 9,40 euro a 22,60 euro al chilo in ipermercati a supermercati; mentre nelle panetterie e pasticcerie i prezzi sono più alti e partono da 18 euro al chilo fino a raggiungere i 55 euro al chilo.