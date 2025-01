Prezzi dei carburanti in aumento: benzina a 1,8 euro al litro, impatto dei biocarburanti

Continuano a salire i prezzi dei carburanti, con la benzina che arriva a quota 1,8 euro al litro, in rialzo di 3 centesimi rispetto alla fine del 2024. A rilevarlo è Staffetta Quotidiana che evidenzia il peso dell'aumento del costo di miscelazione dei biocarburanti a partire dal primo gennaio, "un balzello - spiega - che vale circa due centesimi al litro".

Secondo Staffetta, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 si registra un rialzo di un centesimo sul gasolio e per Tamoil di 2 cent sulla benzina.

Rispetto alla fine del 2024, i prezzi medi nazionali sono così aumentati di circa tre centesimi al litro, con la benzina a quota 1,80 euro al litro in modalità self service e il gasolio a 1,69 euro al litro. In calo invece il Gpl a 0,73 euro al litro, mentre il metano balza di nuovo sopra quota 1,5 euro/kg (era a 1,43 alla fine dell'anno).