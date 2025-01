Prezzi alla produzione delle costruzioni: lieve aumento a dicembre 2024 secondo Istat

A dicembre 2024 i prezzi alla produzione delle costruzioni per "Edifici residenziali e non residenziali" registrano un aumento congiunturale modesto (+0,1%) e una flessione tendenziale in attenuazione (-0,6%, da -1,3% di novembre); quelli di "Strade e Ferrovie" sono stazionari su base mensile e diminuiscono dello 0,7% su base annua (da -1,2% del mese precedente). E' quanto stima l'Istat.

Nella media del 2024, i prezzi alla produzione di "Edifici residenziali e non residenziali" flettono dell'1,1%, quelli di "Strade e Ferrovie" dell'1,6% (rispettivamente +1,4% e -0,6% nel 2023).