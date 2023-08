Pressioni Trump su voto Georgia, gran giuriì ascolta prove

Un gran giurì ad Atlanta ha cominciato ad ascoltare le prove raccolte dall'accusa nell'indagine sulle pressioni di Donald Trump e dei suoi alleati per ribaltare l'esito delle presidenziali in Georgia nel 2020. Lo scrive il New York Times. Incurante del recente monito a non fare commenti incendiari, Donald Trump ha attaccato sul suo social Truth la giudice Tanya Chutkan che presiede il procedimento contro di lui per l'assalto al Capitol, definendola "altamente faziosa" e "piena di pregiudizi" nei suoi confronti. Come prova ha citato una dichiarazione che Chutkan ha fatto durante la condanna di una donna che ha partecipato all'attacco al Congresso. "Farebbe meglio a non deporre": Donald Trump, sul suo social Truth, ha diffidato con toni minacciosi l'ex vice governatore repubblicano della Georgia Geoff Duncan a deporre oggi nell'inchiesta sulle pressioni per ribaltare il voto del 2020 nel Peach State.