Preso a calci e gettato in mare a Bari, indignazione sui social

Sta scatenando l'indignazione di tanti cittadini il video, riportato dal canale Telegram 'Emergenza baby gang e bullismo', in cui si vede un ragazzino che sferra un calcio e fa finire in mare un uomo sul lungomare di Bari. Il video è stato condiviso inizialmente su TikTok ma è poi stato rimosso dalla piattaforma. Tanti i commenti di condanna sui social: "Stiamo davvero lasciando crescere esseri spregevoli come questi? E nessuno che intervenga nella giusta maniera? Veramente sono rattristata e profondamente ferita da quanto ho appena visto", scrive un'utente su Instagram. Al momento non risultano interventi delle forze dell'ordine sul caso.